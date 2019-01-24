«Одна нога здесь, другая там»: Шпагаты Волочковой оказались госзаказом инициативной группы Кобзона

Сегодня, 11:24

В сети набирает обороты версия о том, что Анастасия Волочкова является правительственным проектом и все ее выходки совершаются не ради пиара, а с конкретной поставленной целью.

Источник, пожелавший остаться анонимным, на одном из политических форумов рассказал, что Анастасия Волочкова и ряд других скандальных знаменитостей являются частью поставленной задачи по «отвлечению внимания». Подобно тому, как проведение крупных мероприятий в России, таких как ЧМ по футболу в 2018 способны увести внимание рядового зрителя от чего-то насущного, например введение пенсионной реформы, так и подобные «публичности» имеют полный «кард-бланш на свинство» с целью привлечения конкретной аудитории. У публичностей есть конкретная задача — притягивание к себе как можно больше внимания и навязывание «стереотипности мышления и невежества».

Например, «фанаты» Волочковой, которые с пеной у рта защищают ее, какую бы низость она не совершила.

Инициаторском группы проекта назвали трагически ушедшего Иосифа Кобзона. При жизни он имел огромный авторитет в обоих лагерях — шоу-бизнес и государственное управление. Заручившись поддержкой лидера страны, на тот момент пост президента занимал Дмитрий Медведев, Иосиф Давыдович юридически узаконил «эстрадный абсурд», ужесточив происходящее.

«Одной ногой в правительстве, другой на сцене, как на шпагат сесть»

Из этого следует, продолжал аноним, что, во-первых, поведение таких людей не вызвано психическими расстройствами и серьезным недостатком внимания, а лишь жадностью людей, согласившихся. Участники проекта имеют достаточно большое финансовое поощрение. Во-вторых, ответственность за нанесенный «моральный ущерб» несут не только публичности, но и организаторы проекта, одним из которым был Иосиф Кобзон. Но уголовный кодекс не предусматривает наказаний за «поверхностно-этические преступления».

Причиной того, что источник поделился подобной информацией стало его увольнение из этой «организации» и то, что Анастасия Волочкова нарушила контракт, подписанный в 2009 году.