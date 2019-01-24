Следующие - Мамаев и Кокорин? Фанаты Бузовой удивились её страсти к преступникам и наркоманам

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Приглашение Даны Борисовой сняться в клипе Бузовой напрямую связано с недавними смертями Кельми и Осина.

В конце прошлого года всех порадовало возвращение Даны Борисовой к полноценной жизни. 42-летняя женщина, пройдя курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости, заметно посвежела и с уверенностью говорит, что возврата к прошлому не будет. Недавно она похвасталась, что готовится к съёмкам в новом клипе Ольги Бузовой, где сыграет отрицательную роль наркоманки. Многие не сомневаются, что образ Даны призван напомнить о печальной участи эстрадных звёзд Криса Кельми и Евгения Осина, которые, в отличие от Борисовой, не справились со своим алкогольным безумием и ушли из жизни один за другим в течении месяца. При этом, фанаты удивились страсти Бузовой приглашать на роли в своих клипах преступников и наркоманов. Год назад для участия в очередном музыкальном видео Ольги WiFi был ангажирован звезда Instagram - Джереми Микс, которого называли «самым красивым преступником». За счёт этого клип стал популярным, а использованный для хайпа Джереми канул в безвестность.

Борисова привлекла внимание Бузовой после встречи на одном из телевизионных шоу, где Ольга была впечатлена и Даной, и её дочкой Полиной. Вероятно, тогда и была достигнута договорённость о сотрудничестве. Поклонники гадают, кем в следующий раз сможет удивить общественность «певица и телеведущая». Некоторые предположили, что, учитывая тягу Бузовой к маргинальным личностям, это могут быть футболисты-дебоширы Павел Мамаев и Кокорин. Рассмотрение их уголовного дела затягивается и, как полагают, итог может быть непредсказуемым. А сотрудничество хулиганов с одной из самых популярных исполнительниц может благотворно повлиять на их дальнейшую судьбу.