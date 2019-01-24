«Шизофрения или наркотики»: У Бондарчука выявили все признаки болезни и пагубного пристрастия

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«Постоянно запинается, нервничает, мысли заторможенные», - общественность переживает за здоровье Бондарчука. Не так давно российский режиссёр Фёдор Бондарчук дал журналистам развернутое интервью о своей профессии и кино в целом. Однако, зрители обратили большее внимание не на карьерные откровения мужчины, а на его странное поведение. В своих ответах на вопросы журналистов Фёдор продемонстрировал все первичные признаки и психического недуга, и употребления наркотических веществ.

В сети давно ходят слухи, что с Фёдором Сергеевичем что-то не так. Исхудал, злой все время, в чём же причина такого ненормального состояния режиссёра, может с юной возлюбленной поругался, а может по бывшей жене скучает, пока непонятно. Поклонники считают, якобы скандалы в личной жизни и стресс на работе «сделали своё дело». Продюсер не выдержал такого напряжения и начал употреблять, а может и вовсе «подцепил» шизофрению, что ещё страшнее, так как последнее не излечимо.

Нарушение логической взаимосвязи речи - один из симптомов при психическом расстройстве, которое неоднократно проявлялось у Фёдора, пока тот рассказывал. Актёр всё время мычал, путал буквы, не мог составить слова в предложения, поклонники переживают за Бондарчука, а хейтеры тем временем подшучивают: «Паулинка довела, вот умом и тронулся». «Непривычные идеи, агрессивность, паранойя» - а это уже симптомы, свидетельствующие об употреблении стимулирующих наркотиков, и они присутствуют в поведении Бондарчука.

Конечно, такие проявления можно скинуть на «творческую натуру и персонажа колоритного», но как бы не так, людей не обманешь. Народ пока что в состоянии отличить больного человека от слишком «талантливого». В любом случае, если выявленные признаки подтвердятся, рано или поздно пагубное пристрастие или болезнь дадут о себе знать. Фёдору уже будет не спасти «самое важное для него» - репутацию, после таких-то «откровенных находок».