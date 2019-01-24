«Оля-фальшивка»: Бузова могла «купить», сценарий счастливой личной жизни назло Тарасову

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Предложение руки и сердца, сделанное Ольге Бузовой, является очередной постановкой в ее жизни напоказ. На такой шаг ее могло вынудить семейное счастье Тарасова, которое до сих пор не дает певице покоя.

Недавно в сети предположили, что Ольга Бузова в скором времени выходит замуж. Поводом для таких размышлений стало помолвочное кольцо на пальце, которое она переместила в тот же вечер со среднего на безымянный. С учетом того, что данные снимки были сделаны за очень короткий промежуток, можно предположить, что она умышленно надела обычное кольцо на безымянный палец, чтобы сделать видимость того, что у нее все хорошо.

Бузова могла «купить» сценарий счастливой личной жизни назло бывшему мужу, Дмитрию Тарасову. Ее поведение похоже на поведение женщины, которая в отношениях глубоко несчастна, но при этом пытается доказать всему миру обратное. О Бузовой часто отзываются примерно так: «Оля-фальшивка», поскольку певица делает исключительно все на камеру, а ее улыбка перестала быть искренней. После развода с Тарасовым Бузова стала более жестокой и грустной, и это, по всей видимости, отражается на ее последующих отношениях.

Купить что-либо для Ольги Бузовой - не проблема, даже если речь идет о романе. Ей необходимо поддерживать интерес к себе, поскольку образ страдалицы уже все давно раскусили и больше не воспринимают телеведущую, как брошенную и униженную. Помимо этого, ее репутация была подорвана после шоу «Замуж за Бузову», после которого она некрасиво рассталась с участником-победителем Денисом Лебедевым, обвинив его во лжи. Вероятно, такой финал попросту был экономически не выгоден для певицы, которая даже из похода в туалет пытается сделать сенсацию.

Вероятно, поведение певицы обусловлено тем, что ее просто раздражает факт существования полной семьи у Дмитрия Тарасова, и то, что он смог стать счастливым без нее. Поэтому, возможно, она и готова пойти на псевдо-предложение руки и сердца, чтобы доказать не только поклонникам, но и бывшему мужу, что она чего-то стоит.