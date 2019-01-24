Никита Панфилов рассказал об изменах экс-супруг

Сегодня, 10:29

Поклонники актера рады его личному счастью, которое он смог обрести лишь в 40 лет. Панфилов во всех предыдущих браках не был счастлив из-за измен супруг.

Личная жизнь Никиты Панфилова всегда была очень интересна поклонникам, после долгого молчания актер все же решил откровенно рассказать о своих горестях и переживаниях. Оказалось, что семейная жизнь у знаменитости не складывались из-за измен его жен.

К радости своих фанатов Панфилов смог обрести счастье только в 40-летнем возрасте с Ксенией. Пара воспитывает дочь и имеет глубокое взаимопонимание. Актер сообщил, что уже не надеялся на чудо, ведь после расставания со второй женой, он и вовсе зарекся, что еще когда-либо свяжет себя с какой-то женщиной узами брака. Дело в том, что все в этом случае закончилось по тому же принципу, что и с первой супругой, а как оказалось, именно из-за нее произошел разрыв.

Знаменитость рассказал, что обо всех изменах узнавал случайно, но все же благодарен им за тихие расставания. Напомним, что первой женой стала актриса Вера Бабенко, с которой он учился в Школе-студии МХАТ. Впрочем, первый брак довольно быстро распался. В скором времени Никита познакомился с девушкой по имени Лада, через год влюбленные поженились, а девушка подарила актеру сына Добрыню, но счастье тоже не было долгим.