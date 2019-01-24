«Сколько для этого надо выпить?»: Волочкова голышом окунулась в ледяную купель – соцсеть

Сегодня, 09:40

Знаменитая балерина снова продемонстрировала свою способность не мерзнуть в купели со льдом.

Анастасия Волочкова регулярно париться в бане, а после чего окунается в ледяную купель, даже несмотря на сильный мороз за окном. Даже на Мальдивы знаменитость хотела обустроить баню и купель, в которой бы всегда находился лед. Недавно Волочкова шокировала поклонников в соцсети Instagram, когда голышом окунулась в ледяную воду и ещё просидела так несколько минут.

«Сколько для этого надо выпить?», - заявили изумленные поклонники. Многие фолловеры посчитали, что таким образом балерина может застудить себе внутреннее органы и заработать неприятные заболевания. Сама Волочкова утверждает, что может «плавать» в снегу и совсем не замерзать.