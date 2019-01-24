«Убила в себе женщину»: Тодоренко после родов забыла про макияж и женственные наряды

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«Тише воды, ниже травы»: Регина сохраняет брак своей «серостью».

Время после родов прошло, а Регина Тодоренко всё также появляется в свет без макияжа и каких-либо женственных нарядов. Странно, что звезда, которая в конце 2018 года получила множество наград и премий, прежде всего, за свою красоту и стиль, теперь вовсе не вспоминает о макияже и красивых платьях. Видимо, беременность и семейная жизнь слишком сильно влияет на мировоззрение женщины. А, возможно, вопрос стоит в том, что сейчас Регине попросту не для кого одеваться: Топалов любит её такой, какая она есть, а больше ей ничего не нужно.

Кто-кто, но поклонники не готовы были видеть Регину в «слегка» небрежном виде. На крайней публикации Регина со своей матерью Ириной зашли в тихую и уютную кофейню. «Дамы на светском рауте…Мы с маман уже так устали от курток и шуб, а вы? Хотите в лето?» – так подписала Регина свою фотографию. Но пока она радуется обычному кофе, фанаты только по инерции стали отмечать, какая она на фотографии «красивая» и «милая». У большинства возник вопрос, а «где, собственно, наша Регина?» Фанаты не могут свыкнуться с новым образом, или даже новым статусом звезды: для всех Тодоренко осталась всё той же путешественницей, которая должна радовать красивым видом и стилем, но, к сожалению, это уже давно не происходит.

«Регина, дорогая, кто сказал, что красивая девушка должна носить вещи, которые убивают в женщине женщину и вообще всякую привлекательность?! Простите, но эти шапки с бумбонами – это не для настоящих леди, и вообще их нужно запретить к использованию! Вы красивая, молодая и харизматичная девушка – зачем саму себя Вы стараетесь сделать проще, непритязательнее и незаметнее?» – отмечает преданная фанатка. «Убивать в себе женщину» Регина, скорее всего, пытается из-за будущего сына и семьи. Видимо, Влад Топалов ещё тот ревнивец, который следит за каждым шагом жены и, чтобы избежать возможного конфликта, Регина всячески пытается «не выделятся».