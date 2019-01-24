«На донышке» уже 2 года: Сколько ещё Шепелев и «Первый канал» будут зарабатывать на Шурыгиной

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Безработная Шурыгина на почве подросткового алкоголизма продолжает «высасывать» из изнасилования новые подробности.

Прошло уже 2 года, а «скандал» продолжается и находятся какие-то новые «факты». Руководство «Первого канала» и Дмитрия Шепелева не беспокоит то, что тема уже настолько «заезжена», что мало кому интересно смотреть это. Они пытаются вытянуть какие-то новые подробности, новые скандалы устроить в эфире своих программ. Где скандал - там и прибыль для ток-шоу. Ни для кого не секрет, что все эфиры постановочные, а, так называемые, герои готовятся за кулисами как настоящие актёры в театре.

Несмотря на то, что спектакль вокруг изнасилования Шурыгиной уже старый - он продолжает пользоваться популярностью у ток-шоу разных мастей. После того, как Шурыгина заявила, что больше не пойдёт к Малахову и обозвала подлым человеком - она уже появилась на шоу у Дмитрия Шепелева, где и продолжается спектакль.

Сколько ещё будет продолжаться этот скандал и сколько будут зарабатывать на Шурыгиной «Первый канал» и Шепелев. Эта выгода не только каналам, но и самой скандальной «жертве». Один из сотрудников «Первого канала» поделился информацией о гонорарах, которые Шурыгина получает за съёмки в шоу. Гонорар начинался от 300 000 и заканчивался 1 млн рублей за одну программу. Для безработной Шурыгиной это идеальный вариант зарабатывать, и продолжать она это будет до тех пор, пока тема не перестанет быть актуальной. А каналы и ток-шоу будут продолжать вытягивать новые подробности, придумывать новые сценарии с ней, и всё для того, чтобы продолжать зарабатывать на бессмысленном обсуждении «заезженной» темы. Пока выгода существует - зрители будут продолжать видеть «несчастную» Шурыгину и периодически Семёнова. Не станет удивлением то, что они в конце концов поженятся. Ради рейтингов и денег, естественно.