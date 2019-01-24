«Мальчика за тачку»: «Нищенка» Тодоренко купила Mercedes за 12 миллионов

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Регина Тодоренко, которая еще недавно жаловалась на отсутствие денег и что приходится «пахать на трех работах, чтобы выжить», смогла позволить себе новенький Mercedes AMG. Подписчики уличили в спонсорстве Ольгу Бузову.

На сайте представителя Мерседес в России удалось найти «тот самый» внедорожник GLS 63, выпуск которого начался только в 2018 году. И тут же возникает логичный вопрос: «Откуда деньги, Регина?»

Из-за финансовых проблем Регине Тодоренко пришлось работать даже на девятом месяце беременности и постоянно подтягивать своего супруга Влада Топалова «за уши», так как у него работы на тот момент не было вообще. Нехотя, бывший участник группы Smash соглашался, но периодически сбегал со съемок шоу. Достаточно большое количество свободного времени он проводил с другой телеведущей российского ТВ Ольгой Бузовой. Ходили даже слухи о том, что Топалов «ходит налево» с Бузовой, пока супруга работает и готовится родить ему наследника.

И вот сейчас, из ниоткуда, появляется такое количество денег, чтобы новый мерс за 12 миллионов стал обычной покупкой.

«Как за хлебом сходить»

Немного покопавшись в социальных сетях знаменитостей, фанаты предположили, что это «плата за аренду муженька».

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Что новое авто помогла купить Ольга Бузова, которая после новогодних корпоративов шикует по полной. Заинтересованная в Топалове телеведущая не стала бы разрушать семью с маленьким ребенком, но простого человеческого тепла ей тоже хочется. И с этим ей, видимо, смог помочь давний знакомый, который неоднократно признавался ей в любви публично.

И тогда у фанатов остается лишь один вопрос, знает ли Тодоренко, что происходит между Топалов и Бузовой, или же это был способ заставить ее закрыть глаза на некоторые моменты.