Записала трек и пошла в разнос: «Воровку» Бузову осудили за её вседозволенность

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Отдыхая заграницей, Оля не думает о последствиях в России. Сворованная футболка, критика за фильтры по «удалению» носа и +10 лет к возрасту – вот к чему привели Новогодние каникулы.

Вчера, 23 января, певица Ольга Бузова опубликовала свой новый трек «Очень хорошо». Фанатам песня действительно понравилась, однако диссонанс вызвало нечто иное.

После своего коллапса в горах, Ольга Бузова со своими подругами и сестрой отправилась пить и танцевать. Одеты девушки были в новые фан-футболки к песне «Очень хорошо». В комментариях с публичным стартом продаж футболки был настоящий бунт. Фанаты Ханны, российской певицы, пытались убедить Ольгу, что идея принта на футболке сворована и у нее могут быть проблемы со штрафом за авторское право. На самом же деле вещь немного видоизменена. У фанатов все же нет никакого сомнения, что футболка была сворована дизайнером Оли.

Также, накрасив своё лицо, Оля продолжала транслировать всю свою жизнь в истории. Но, чтобы не выглядеть, так сказать, некрасивой, она использовала фильтры и маски Instagram, которые полностью убирали её нос. Есть подозрения, что такой расклад событий ее устраивает, так как она давно комплексует по поводу этой части лица.

Все девушки, которые отдыхали с ней, выглядели максимально старыми и потрепанными.

Даже Николай Соболев в своей истории Instagram заметил, что девушки, словно «старые шторки».

Что за поведение со стороны Оли – становится не понятно, может это из-за того, что она записала трек и пошла в разнос, однако это никак не оправдывает ее вседозволенность с приручению чужых идей.