«Плохая мать»: Бородина избаловала детей, пока их папа пропадает неизвестно где

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Ксения Бородина показала себя «по-настоящему плохим родителем», в отсутвии отца дочери занимались «черти чем» и ни крик, ни просьба, ни уговоры не помогли.

Как обозначили подписчики – «плохая мать», но не из-за того, что она себя ужасно ведет, просто дети совсем выбились из рук, и одна она с ними не справляется. «Бедная Ксюша» не справляется в основном с младшей дочкой Теоной, у которой даже без какой-то истерики, эмоционального надрыва не может забрать кружку из рук, чтобы покормить «креветками с авокадо – здоровый образ избалованной жизни», но та ни в какую.

«Не так как конфетку у ребенка»

С Марией напротив у Бородиной складываются отношения лучше, но только за счет того, что Ксения одаривает свою старшую дочь дорогими подарками. Действительно дорогими, фанаты оценили ее «новый пуховичек» от известного бренда в 80 тысяч рублей. И похоже маленькая Мария имеет понятие о брендах и их стоимости, ведь только увидев лэйбл, она «по-настоящему засияла».

А в это время, младшая Теона, сидя в новых дорогих вещая, обделенная вниманием матери, играет с собакой, после которой «курточку в магазин не вернешь».

А Бородиной, кажется, плевать. Она обращает минимум внимание на свою младшую. Не исключено, что это из-за того, сетуют фанаты, что младшая дочь родилась после того, как семья распалась из-за измены Курбана Омарова. Супруги восстановили свои отношения, благодаря «Ксюшиному прощению блудливого», но трехлетняя дочь постоянно напоминает телеведущей об этом инциденте. Также не известно, где сам Омаров пропадает, пока Ксения не справляется с воспитанием детей. «Неужели снова загулял?», - беспокоятся фанаты скандальной телеведущей Дома-2.