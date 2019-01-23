«Ей нужна помощь»: Ксения Собчак ответила на веселье Виторгана «полным горя» фото

Вчера, 23:50

Пока «рогатый» Максим остужается после избиения Константина Богомолова в компании детей от первого брака, его мрачная как смерть жена делится в Сети переживаниями немым снимком.

Тот факт, что именно Максим Виторган избил вероятного любовника Ксении Собчак, практически не вызывает сомнений. Потерпевший режиссер подтвердил слух о получении им тяжких телесных повреждений, правда, имя обидчика так и не прозвучало. Однако, администратор московского кафе, в котором произошла потасовка, опознал звездных драчунов, а никто из пары Собчак-Виторган не опровергнул скандальную новость.

Видимо, пока Виторган постил в Instagram фото 4-летней давности с семейного отдыха на Мальдивах, Ксения действительно улетела к берегам Индийского океана в компании Богомолова. Именно данная злая ирония могла стать последней каплей в чаше терпения Максима, сорвавшегося и, по сути, преступившего закон.

Впрочем, о заявлении в полицию от вероятного разрушителя звездного семейства мы все еще не слышали, следовательно, неконтролируемая ярость сойдет актеру с рук. Видимо, почувствовав блаженное облегчение, Виторган отпустил Собчак и отправился праздновать сладкую месть в компании детей от актрисы Виктории Верберг. Ксения же, сделавшая все для краха своей семьи, неожиданно загрустила и ответила на веселье все еще мужа «полным горя» фото.

Как пишут обожатели Собчак, прямо сейчас скандальной «изменщице» нужна помощь. Она сильно расстроена, вероятно, Ксения осознала, что ее браку пришел конец, искренне пожалев о романе с Богомоловым. Человеку, пребывающему в депрессивном состоянии, необходимо поддержка близких, а Собчак, судя по всему, сейчас наедине с плохими мыслями.

Сторонники Виторгана же вряд ли согласятся с позицией аудиторией «изменщицы». Ксения совершенно точно не заслужила понимания и, уж тем более, на прощения, так как она не проявила ни капли уважения к супругу, стремясь водить его за рога как можно дольше, подытожила аудитория обманутого актера.