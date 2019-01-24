Испугалась санкций: Пугачева могла приказать Галкину стебать Путина из-за боязни потерять дом на Кипре

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Оппозиционерам в России не грозят санкции Запада, поэтому хитрые Примадонна с мужем могли резко возненавидеть своего президента, поставив на кон гражданство ЕС.

Ни для кого не секрет, что в РФ нужно быть аккуратнее, шутя о политике. Максим Галкин остается едва ли не единственным широко известным комиком, позволяющим себе стебать Владимира Путина, причем высмеиванию подвергается как образ, так и деятельность президента, что весьма смело, если не сказать глупо. Галкин объясняет свое бесстрашие перед Кремлем стремлением отстаивать свободу слова, мы же, обратив внимание на отношение Аллы Пугачевой к Путину, увидели вероятный политический мотив насмешек Максима над президентом, а именно: Примадонна могла приказать Галкину стебать Владимира Владимировича из-за боязни потерять дом на Кипре.

Окунемся в недалекое прошлое. В 2014 году Пугачева прекрасно относилась к своему президенту. В преддверии Нового года Путин наградил Примадонну Орденом за заслуги перед Отечеством, звездная пара обменялась лестными высказываниями. Однако, начиная с 2015-го, Владимир Владимирович начал терять поддержку Народной артистки СССР также стремительно, как и товарищеские отношения с США. Тогда это не выглядело забавным совпадением.

Свои внезапно появившиеся оппозиционные взгляды Алла Борисовна построила вокруг законопроекта 2016-го года, серьезно насолившего отечественным артистам. Примадонне, как и любому другому представителю эстрады, запретили проводить концерты по желанию, а продюсерам звезд теперь нужно платить государству деньги за организацию культурного мероприятия. Прибывающей на пенсии и, по сути, никак не страдающей от скандального законопроекта Пугачевой очень не понравилось решение Кремля. В одном из интервью певица обвинила Путина в создании аналогов крепостного права, по сей день не отказавшись от своих слов.

В 2017 году в жизни Примадонны и Максима Галкина произошло событие, позволившее иначе взглянуть на «антипутинскую» позицию звездных супругов - покупка шикарной недвижимости на Кипре и, как следствие, получение гражданства ЕС. Подобные приобретения тщательно планируются, вероятно, решение обеспечить своим детям европейское будущее было принято в разгар санкционной политики Запада. Именно поэтому Пугачева и Галкин могли решить хорошенько подготовиться к получению «второй родины», то бишь, абстрагироваться от всего, что так немило в России ЕС.

Вероятно существовавший план сработал: кипрская недвижимость приобретена, а европейский паспорт в кармане. Теперь, пока Алла Борисовна и Максим все еще живут в России, нужно сохранить «вторую родину». Для этого больше не нужно взрывать СМИ скандальными оппозиционными высказываниями или откровенным разносом Путина. Достаточно либо абстрагироваться от политики, либо не «гнать» на Запад. Намеренно или снова случайно, но и с этим заданием Пугачева и Галкин справляются.