Наминает пироги без сбитых кулаков и сожалений: Виторган возненавидел Собчак после драки с Богомоловым-мнение

Вчера, 23:29

«Блондинка в шоколаде» могла натравить мужа на любовника только ради пиара своего нового шоу. Максим показал сухое и резкое общение с Ксенией. Актёр наслаждается компанией детей, игнорируя свою жену, которая уже призналась в большом количестве проблем.

Драка Максима Виторгана и предполагаемого любовника Собчак Константина Богомолова буквально взорвала Сеть. Конфликт произошёл возле одного из кафе Москвы. Согласно опубликованному видео и словам Богомолова, Виторган за несколько ударов сломал противнику нос и сместил кости черепа. Как бы то ни было, но Максим, видимо совершенно не переживает из-за случившегося.

Продолжение... «Ей нужна помощь»: Ксения Собчак ответила на веселье Виторгана «полным горя» фото Пока «рогатый» Максим остужается после избиения Константина Богомолова в компании детей от первого брака, его мрачная как смерть жена делится в Сети переживаниями немым снимком.

Никто из трёх сторон конфликта подробно о случившемся так и не высказались, однако публикации фотографий Виторгана в Сети пролили свет на ситуацию. Дочь актёра Полина выложила фотографию, на которой был запечатлён её младший брат и скандальный отец. Они были в ресторане, а согласно соцсетям Максима, перед этим совершили семейный поход в кино. На снимке Виторган без сбитых кулаков и сожалений «наминает пироги».

Примечательно, что под снимком Ксения Собчак пожелала супругу и его детям приятного аппетита, на что актёр сухо ответил: «И вам!». Такая реакция наводит на мнение, что Виторган после драки с Богомоловым буквально возненавидел Ксению. Актёр оказался в центре скандала как раз из-за супруги, ведь слухи о её романе с Богомоловым ходили уже давно. Вину Собчак подтвердили и очевидцы, находившиеся в московском кафе в день драки.

По словам свидетеля, примерно в 20:00 в заведение приехала Собчак, к которой подошёл Богомолов. Возможные любовники вместе удалились, и через полчаса Богомолов вернулся один, а Ксения осталась с телохранителями в машине. Спустя некоторое время в кафе зашёл Виторган, и они с охранником направились к Константину. Во время «мужского разговора» Максим предложил оппоненту выйти – так драка и произошла.

Администратор заведения подметил, мол режиссёр был очень пьян. После конфликта Собчак забежала в кафе, а затем уехала.

Таким образом, у Виторгана действительно есть причины винить во всём Собчак, которая провоцировала конфликт с «любовником» месяцами. Подтверждением этому могут быть сухое и резкое общение Максима с «блондинкой в шоколаде» в Сетях. При этом сама Ксения официально сохраняет молчание, отмечая лишь наличие проблем. По слухам, Виторгану грозит даже уголовная статья.

Как бы то ни было, некоторые блогеры и эксперты уже обвинили Виторгана, Собчак и Богомолова в пиаре перед выходом нового шоу Ксении, мол драка привлекла к её персоне внимание. Кроме того, у Максима нет сбитых кулаков, а режиссёр во всю ведёт рекламу Instagram даже в «суперизбитом» состоянии.