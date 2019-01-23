«Зачем прыщи напоказ»: 21-летняя дочь Пескова пристыдила неухоженных женщин

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Дочь секретаря Путина от предыдущего брака отметила день рождения в Москве. Лиза - без заморочек и ведёт свой аккаунт, где обсуждает самые актуальные женские темы.

Содержание её последнего поста посвящено тому, что западные женщины всё более «подписываются» на бодипозитив. По большому счёту, это называется наплевать на свою внешность.

21-летняя дочь Пескова выступила активно против. Она пристыдила неухоженных женщин. Лиза просто не понимает, зачем тем выставлять свои прыщи напоказ.

Побудил девушку к этому пост одной англичанки. Та предложила женщинам протестовать против стереотипов женской красоты. При этом, оригинальным способом. Не подбривать свои ноги и подмышки целый месяц и выкладывать фото этого в соцсети.

Также внимание дочери Пескова привлекло сообщение девушки, заявившей, что она вполне способна принимать себя с прыщами. Лиза не понимает, зачем «орать» об этом на весь мир.

Прыщи, как и целлюлит, являются признаками нездоровой кожи. Их, как и другие болезни, нужно лечить, а не гордиться этим.

Средства выздоровления, как она считает, весьма просты. Это правильное питание и занятия спортом.

Конечно, есть и заболевания, не подвластные излечению. Тогда нужно принимать и любить себя такую, как есть. А вот лень с этим путать не стоит.

При этом девушка не заморачивается своим гардеробом. Те вещи, которые ей нравятся, она способна носить годами.