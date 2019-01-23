«Тодоренко наСМЭШила»: В Сети считают Сергея Лазарева отцом ребенка Регины

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Тень звездного дуэта из прошлого настигла Топалова неожиданным образом. Пользователи одного их популярных форумов для женщин сами решили, кого назначить отцом для малыша Тодоренко.

Недавно на одном из российских порталов для мам появилось сенсационное утверждение: «Напомним, отцом малыша Регины Тодоренко является популярный исполнитель Сергей Лазарев <…>». То есть, пока полстраны поздравляло Топалова с рождением сына, а хейтеры «переживали» за наследственность ребенка, они уже вовсю обсуждали тайную жизнь Регины Тодоренко. При этом речь идет не о том, что Тодоренко родила несколько лет назад сына Лазареву, а говорится именно о новорожденном сыне.

Сенсационный материал не остался не замеченным Владом Топаловым, который считает себя отцом ребенка Регины. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте: «Я не смог удержаться и не поделиться с вами!!!!! у меня истерика!!! Я подозревал вас обоих, конечно, @reginatodorenko @lazarevsergey , но чтоб вот так...... Скучно не бывает у меня в жизни». С такими новостями и правда не заскучаешь, могли бы хоть сообщить, что Влад Топалов тоже помогает ухаживать жене и ее любовнику за ребенком, смеются подписчики.

Есть, конечно же, и такие люди, которые в самом деле считают Сергея Лазарева отцом ребенка Регины, но на самом деле все гораздо проще и комичнее. Некоторые поклонники когда-то популярного дуэта Smаsh настолько привыкли не разделять Лазарева и Топалова, что даже в таких деликатных вопросах как отцовство не стали уточнять, кто именно стал отцом ребенка Тодоренко - светленький или темненький. Раньше ведь путали их фамилии и никто не обижался, так чего теперь разбираться в мелочах. Главное, что Тодоренко наСМЭШила со светленьким, а какая фамилия у мужа и отца ее сына – это уже детали.

«Это же как надо было перепутать)))», «Вот так любовный треугольник», «Так все проходим к Малахову на тест», «Ахахаааа ...блин..тебя опять кинули..Регинка, хоть Владик и потрепан жизнью но как человек он прикольней Сереньки.. скорее переоформи отцовство на Топалова. Никто и не заметит!!!», «Ну это в принципе не удивительно поскольку, когда я была маленькой я вас очень сильно путала и вообще думала что вы братья... оказывается я не одна такая», «Смеш жив! Пока помнят сердца! Хоть и путают местами», «А почему родители Лазарева не помогают? Общественность возмущена!», «Когда не смогла определиться, кто больше нравится: черненький или светленький из СМЭШ», «Автор статьи видимо, как и я в своё время не различала, кто из вас Лазарев, а кто Топалов», - смеются подписчики Влада.

Что по этому поводу думают Тодоренко и Лазарев, пока неизвестно, но то, что возрожденный дуэт может оказаться самым успешным проектом за последнее время, очевидно. Возможно, артистам стоит задуматься даже о трио, считают фолловеры.