«Почему не со мной?»: Крид мог отвергнуть Серябкину из-за ее нежелания следить за фигурой

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Ольга Серябкина (Molly) посвятила Егору Криду песню и клип, где поведала о безответной любви к певцу лейбла Тимати. Вполне вероятно, что подопечная Максима Фадеева на данный момент не во вкусе молодого исполнителя, и на то есть свои причины.

В своей новой песне Серябкина чаще всего поет одну и ту же строчку «Почему не со мной?», при этом в видеоработе отображаются в тот же момент фотографии самого Егора Крида или в обнимку с Molly. При этом артистка указала, что ее авторские песни отображают ее душевное состояние, поэтому выдумок быть не может. Когда Серябкина только снимала клип, ее неоднократно критиковали за появившуюся полноту - ранее певица выглядела более привлекательно. На что Ольга ответила хейтерам, что она не обещала быть идеальной, ей достаточно быть лучшей. Правда, с таким мнением согласились не все. И, похоже, что ее сторонником не стал даже сам Крид, которому и посвящена песня.

Вполне возможно, что Крид мог отвергнуть Серябкину из-за ее нежелания следить за фигурой - судя по тем девушкам, которые были у подопечного Тимати, он все же предпочитает худощавых представительниц женского пола с подтянутыми телами. А вот Ольга Серябкина в последнее время набрала вес, что четко видно на ее свежих фотографиях в купальниках - ноги стали полнее, пресс пропал, да и все тело в целом приобрело новые формы, которые, по всей видимости, ей очень нравятся.

Отсюда становится понятно, почему Егор Крид не с Ольгой Серябкиной, а с другой девушкой. Певица считает себя лучшей, хотя это исключительно ее личное мнение, а Егор Крид, по всей видимости, ее в этом не поддерживает.