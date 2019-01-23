«Главное, чтобы не сорвалась»: Дана Борисова сыграет наркоманку в клипе Бузовой

Сегодня, 17:49

Сегодня в сети Дана Борисова сообщила, что сыграет свою любимую отрицательную роль в клипе Ольги Бузовой. Это вызвало шок у фанатов.

Напомним, что совсем недавно Дана закончила курс реабилитации от наркомании и вернулась к нормальной жизни. А сейчас приняла предложения сняться в клипе Бузовой в роли наркоманки. Борисова с иронией подметила, что фактически сыграет саму себя до лечения.

Все события в ролике будут развиваться вокруг девушки-тусовщицы, страдающей наркотической зависимостью и которая ведёт разгульный образ жизни. Борисова считает, что клип обречён на успех, добавив «А что? Я за правду».

Подписчики неоднозначно отреагировали на данный пост в Instagram. Некоторые одобряли поведение телеведущей и просили показать молодежи, как не нужно поступать. «Ничего, Дана, Вы сильная... Уже потому, что выбрались из этого ада, что можете говорить о том во всеуслышание. Хрупкая, но такая мужественная девочка» писали фанаты.

А другие настороженно комментировали: «Не вживайся только сильно в роль», «Главное, чтобы не сорвалась», «Дана, не вживайтесь в свое прошлое, не играйте эти роли, не дай бог!!Забудьте все как страшный сон!!», «Может не надо такую роль? Вам не идёт она».