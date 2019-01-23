Королёва из зависти превращается в Бузову: Наташа разделась и спела песню из репертуара Ольги

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Прозрачная одежда и традиционное глубокое декольте превратило Королёву в звезду «Дома-2», хотя ранее Наталья сделала несколько выпадов в её сторону. Новым хитом и клипом певица решила повторить успех молодой соперницы.

Наташа Королёва является одним из ветеранов современного шоу-бизнеса. Её опыту могут позавидовать многие артисты, и, в частности, недавно ставшая популярной певицей Ольга Бузова. Её мгновенному успеху и популярности завидуют многие артисты, чем и объясняется постоянная критика со стороны звёздных коллег Ольги. Не исключением стала и Наташа Королёва, обладающая огромным опытом, но завидующая мгновенной популярности Бузовой.

Дело в том, что Королёва несколько раз высказывалась о певице, и не в очень приятном свете, а недавно и вовсе спела песню из репертуара Ольги. Во время шоу «Замуж за Бузову» Наташа в своём микроблоге решила прокомментировать отказ Бузовой от композитора Германа Титова.

Королёва заявила, мол Оля недооценила Титова, и они с сестрой оказались не очень дальновидные. Герман мог бы написать для Бузовой много новых хитов. Наташа отметила, мол предупреждала Титова, что на шоу с Ольгой делать нечего, и она уже давно находится в отношениях вне шоу.

В комментариях к посту решила отозваться Лолита, мол: «Мы брюнетки такие». На эти слова Королёва отреагировала, что они с Лолитой натуральные брюнетки, а Бузова крашенная. Сам Титов тоже высказал свой шок после шоу с певицей, поблагодарив Наташу за поддержку.

Как бы то ни было, даже учитывая нелюбовь Королёвой к Ольге, недавно она показала, как превращается в Бузову, и, как считают некоторые фанаты, происходит это из зависти. Наташа опубликовала короткий ролик, который она охарактеризовала словами: «Поиск образа для нового трека Петли Поцелуи». В видео Королёва была в прозрачной одежде и с очень глубоком декольте. Она также спела песню, и, как считают поклонники, композиция была из репертуара Бузовой.

Королёва хоть и разделась в традиционной именно для себя манере, но людей больше насторожило её сходство с Ольгой. По мнению фанатов, Наташе не достаёт только характерных для Бузовой танцев. Они считают, что любой текст на мотив песни «Петли Поцелуи» будет копией любого хита звезды «Дома-2».

Остаётся только непонятным, почему же Королёва так нелицеприятно отзывалась об Ольге, и в итоге решила воспользоваться её манерой для нового клипа. В любом случае, фанаты не оценили новую работу, но при этом похвалили Наташу, которая продолжает выглядеть хорошо, несмотря на свой возраст.