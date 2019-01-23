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Певец Сергей Лазарев не постеснялся назвать себя Тарзаном наших дней вскоре после встречи с Наташей Королёвой в США.

Недавно российский певец Сергей Лазарев выложил снимки с оголенным торсом с отдыха, подписав себя в хэштегах как Тарзан - наши дни. Учитывая то, что в шоу-бизнесе уже есть артист, который выступает под этим именем, и им является муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, то со стороны певца было странно подписывать публикацию именно так. Стоит отметить, что Наташа Королёва дружит с Сергеем Лазаревым и недавно выкладывала фотографии в сеть с ним с мероприятия, которое проходило в США. Поэтому данный выбор шуточного псевдонима кажется очень странным.

Продолжение... Королёва из зависти превращается в Бузову: Наташа разделась и спела песню из репертуара Ольги Прозрачная одежда и традиционное глубокое декольте превратило Королёву в звезду «Дома-2», хотя ранее Наталья сделала несколько выпадов в её сторону. Новым хитом и клипом певица решила повторить успех... Вполне возможно, что Сергей Лазарев метит на роль нового Тарзана для Наташи Королёвой, поскольку нынешний уже, вероятно, староват для такого образа. Лазарев же, в свою очередь, еще молод, красив и полон сил, поэтому, как говорится, свято место пусто не бывает. Сергей Лазарев пробует себя в новых амплуа, в том числе и меняет стили своих песен, а Сергей Глушко, как оказалось, сейчас направил все свои силы на развитие спортивной карьеры, в том числе и на ТВ.

Поскольку Наташу Королёву не представляют без ее партнера Тарзана, то вполне возможно, что певица договаривалась с Лазаревым о том, чтобы он стал ее напарником для поддержания сценического образа. Правда, неизвестно, согласится ли сам певец на такую авантюру - возможно, при том условии, если его концертная деятельность пойдет на спад.