Певец Сергей Лазарев не постеснялся назвать себя Тарзаном наших дней вскоре после встречи с Наташей Королёвой в США.
Недавно российский певец Сергей Лазарев выложил снимки с оголенным торсом с отдыха, подписав себя в хэштегах как Тарзан - наши дни. Учитывая то, что в шоу-бизнесе уже есть артист, который выступает под этим именем, и им является муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, то со стороны певца было странно подписывать публикацию именно так. Стоит отметить, что Наташа Королёва дружит с Сергеем Лазаревым и недавно выкладывала фотографии в сеть с ним с мероприятия, которое проходило в США. Поэтому данный выбор шуточного псевдонима кажется очень странным.
Вполне возможно, что Сергей Лазарев метит на роль нового Тарзана для Наташи Королёвой, поскольку нынешний уже, вероятно, староват для такого образа. Лазарев же, в свою очередь, еще молод, красив и полон сил, поэтому, как говорится, свято место пусто не бывает. Сергей Лазарев пробует себя в новых амплуа, в том числе и меняет стили своих песен, а Сергей Глушко, как оказалось, сейчас направил все свои силы на развитие спортивной карьеры, в том числе и на ТВ.
Поскольку Наташу Королёву не представляют без ее партнера Тарзана, то вполне возможно, что певица договаривалась с Лазаревым о том, чтобы он стал ее напарником для поддержания сценического образа. Правда, неизвестно, согласится ли сам певец на такую авантюру - возможно, при том условии, если его концертная деятельность пойдет на спад.