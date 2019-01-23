«Алкотур по-волочковски!»: Бузова продолжает увлекаться алкоголем и портить внешность – фанаты

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Поклонники призвали знаменитость прекратить увлекаться алкогольными напитками.

33-летняя Ольга Бузова уже почти неделю отмечает свой затянувшийся день рождения во Франции на одном из самых престижных и дорогих горнолыжных курортом мира. При этом греться Бузова предпочитает алкоголем, что неоднократно показывала в своих «историях» в Instagram. Однако теперь фанаты считают, что телезвезда увлеклась спиртным, которое начало отражаться на лице и портить внешность.

«Алкотур по-волочковски!», - заявили пользователи Сети, которые посчитали, что Ольга не только набрала лишний вес, но и испортила себе кожу, из-за чего все время теперь пользуется фотошопом.