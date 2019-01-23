На словах «фея-крестная», а на деле «монстр»? Самбурская рассказала, как выставила дочь Головина из квартиры

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Самбурская открывает новые факты запутанной истории, очерняющие Светлану Белогурову.

Много чего уже говорили о скандале в отношениях пары Александра Головина и Светланы Белогуровой: звезда сериала «Кадетство» отказывается от своего внебрачного ребёнка от Светланы. Много чего открылось на шоу «Пусть говорят», но ещё больше всего скрывается Александром и его отношение к этой ситуации высказывает, по сути, не он сам, а его близкие друзья. Многое можно почерпнуть из новой публикации Настасьи Самбурской.

Из слов Настасьи, по сути, понятно, что она могла стать «феей-крестной» маленькой Оливии, дочери Светланы. Но в связи с последними обстоятельствами её стали выставлять «монстром», чему актриса всеми усилиями противоречит своей правдой и видением вопроса.

Дело складывалось таким образом, что Настасья, узнав о неожиданной беременности Светланы, пожалела будущую мать и предложила ей переехать к себе, к тому же, оказала ей материальную поддержку по обустройству жизни в Москве. Скорее всего, событие, которое ещё не стало гласным, было настроено таким и остаться. Друг Настасьи, Александр, отец ребенка, видимо, попросил подругу по съемкам оказать помощь своей несостоявшейся жене, но последняя хотела иного. Светлана перед Новым годом сделала факт своей беременности от Головина всеобщим достоянием, а буквально через несколько недель уже была у Малахова. За этим последовала ожидаемая жесткая реакция Самбурской, которая, якобы выставила дочь Головина со своей квартиры, после чего Настасью стали выставлять «монстром», что не совсем правильно с её стороны.

Факт внебрачной беременности, очерняющий Головина, Самбурская, видимо, хотела сохранить в тайне для его же репутации и блага. Но всё пошло не так, как задумала звезда. К тому же, Светлана обидела Настасью тем, что говорила о том, что ей тяжело материально, хотя была полностью на её содержании. Социальные сети стали называть Самбурскую ужасным человеком, потому что та выставила «в новогоднюю ночь Светлану с восьмимесячной Оливией», но это не совсем правда. Актриса дала время на то, чтобы съехать до 1 февраля. Многие настроены на поддержку непутевой матери, но истинная картина до сих пор остается до конца неясной.