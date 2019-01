На словах «фея-крестная», а на деле «монстр»? Самбурская рассказала, как выставила дочь Головина из квартиры

View this post on Instagram

Пожалуйста, для тех, кто продолжает выставлять меня в качестве монстра. Для человек, заработавшего на шоу и публикациях в желтой прессе не составит труда за 1 месяц и 3 дня найти квартиру. Никакого «срочного порядка» освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне вернули 16го числа, причём не просто передали, а были подосланы репортеры, которые сидели в квартире и снимали мою помощницу. Света же пыталась что-то высказать Ане, чтобы хоть какой-то материал набрать для видео, ибо ситуация абсурдная. Вот вам и мать засранка. Ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты Света такой «борец за правду», расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребёнка от такой матери.