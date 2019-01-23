Глафира Тарханова не захотела делать селфи в метро с фанатом

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На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость рассказала, что часто ездит на метро, но внимание поклонников зачастую просто очень навязчиво. Тархановой пришлось отказать фанату в совместном фото из-за ненадлежащего внешнего вида ранним утром.

Знаменитая российская актриса Глафира Тарханова делится подробностями своей жизни на страничке в социальной сети Instagram. Знаменитость вступает с подписчиками в дискуссии и часто делает обращения в сети. Так, в этот раз актриса решила извиниться за то, что отказала одному из поклонников в селфи в метрополитене. Актриса пояснила, что была в тот день сонная и без макияжа, что невыгодно могло выглядеть в кадре.

Тарханова рассказала, что постоянно ездит на метро. Поклонники чаще узнают ее с накрашенными ресницами. В детстве знаменитость добиралась на метро до школы. Частенько она засыпала, а люди будили ее на «Чертановской» станции. Трижды Тарханова забывала в подземке скрипку и дважды ответственные граждане приносили ее инструмент в бюро находок.

Такой пост актрисы собрал множество комплиментов и положительных отзывов. Сам же парень, которому она отказала в фотографии, сказал, что не обижается на свою любимую звезду и уважает ее честность.