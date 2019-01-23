Поэтому и одинок: Дмитрий Борисов мог влюбиться в Нелли Кобзон еще в 2014 году

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Дмитрий Борисов признался, что после того, как он попробовал котлеты Нелли Кобзон, его жизнь перестала быть прежней. Вполне возможно, что именно это умение вдовы зацепило телеведущего раз и навсегда.

Телеведущий Дмитрий Борисов не привык афишировать свою личную жизнь, из-за чего ему неоднократно приписывали романы с мужчинами. Но мало кто помнит, что медийное лицо сам размещал у себя на странице в соцсети запись о Нелли Кобзон, когда еще не был таким популярным. Слава к телеведущему пришла после того, как ему освободил место Андрей Малахов, который в свое время ушел работать к конкурентам.

О Нелли Кобзон, вероятно, мечтает любой зрелый мужчина, который способен здраво оценить положительные качества женщины. И не исключено, что Дмитрию Борисову она могла понравиться - однажды Максим Галкин рэперу Басте рассказывал, что мужчины способны влюбиться в пожилых женщин не из-за их внешности или возраста, а в душевность, характер и харизму. Учитывая, что Борисов долгое время не может построить семью и не заводит детей, есть вероятность, что он попросту долгие годы безответно влюблен.

Борисов мог влюбиться в Нелли Кобзон еще в 2014 году, когда попробовал на ланче котлеты жены Иосифа Давыдовича. Вероятно, в ней он мог увидеть идеал женщины, которую бы он хотел видеть с собой рядом, но не смог предпринять никаких мер из-за того, что уважал мэтра. Возможно, и сейчас он поэтому и одинок - настоящие чувства не умирают даже спустя десятилетия.

К слову, неравные союзы для России давно не редкость. И в случае, если Борисов действительно испытывает симпатию к Нелли Кобзон, то вдове стоило бы присмотреться к перспективному телеведущему. Достаточно лишь посмотреть на пример Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые, несмотря на преклонный возраст певицы, даже сумели завести детей.