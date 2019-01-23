Алчная пианистка: Цымбалюк-Романовская после Джигарханяна взялась за родственников Шаляпина

Сегодня, 15:58

Отец Прохора Шаляпина остался без жилья не без участия Цымбалюк-Романовской.

В студии «Прямого эфира» певец попытался объяснить присутствующим, как получилось, что его недееспособному 57-летнему отцу некуда возвращаться после пребывания в психиатрической клинике. Долгая и запутанная предыстория внутренних хитросплетений и взаимных расчётов семьи Шаляпиных так или иначе упиралась в пресловутый квартирный вопрос. Пока отец находился на излечении, Прохор с мамой использовав «подселёнку» больного родителя, «улучшили» жилищные условия, приобретя неплохую для Волгограда квартиру. Привычные для малаховских шоу грязь и склоки и на этот раз не стали откровением для зрителей. Мать и сын Шаляпины убеждали присутствующих, что Прохор вовсе не сын своего отца, а, как бы дико и абсурдно это не звучало – сын своего деда. Действительно, Елена Колесникова сообщила, что возможно зачала ребёнка от своего свёкра. Многим стало понятно, что этот ход Прохор и Елена хотят использовать в юридических тонкостях, которые избавят их от опеки над отцом Шаляпина.

Вскоре в студии появилась Цымбалюк-Романовская, которая, после развода с Джигарханяном, стала возлюбленной певца. Пара строит планы на совместную жизнь, в которые входит владение квартирой отца Прохора. Некоторые присутствующие упрекнули Виталину за то, что она совершенно напрасно взялась вмешиваться во внутрисемейные дела Шаляпиных. Алчная пианистка, напротив, проявляла к недвижимости чужих ей родственников жгучий интерес, совершенно не смущаясь ситуацией. У всех ещё свежи в памяти обстоятельства её развода с престарелым Арменом Борисовичем, когда бывшая директор театра Джигарханяна бросила на произвол судьбы немощного мужа и показательно закрутила роман с молодым любовником.