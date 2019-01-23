Мария Кожевникова рассказала, что «ушла, когда больше не смогла»

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Актриса Мария Кожевникова недавно в интервью поделилась, почему ушла из «Универа» и чего ей это стоило.

Актриса сыграла одну из главных ролей в знаменитом сериале «Универ», но в конце пятого сезона она решила уйти. Ей пришлось покинуть «собственно насиженное теплейшее место и уступить его кому-то другому», говорит актриса.

Из-за большой загрузки она перестала есть, спать, смеяться и просто жить. Работать приходилось по 12-15 часов в сутки 6 дней в неделю. Случалось, что коллег забирала скорая помощь с сердечными приступами. И она ушла, когда больше смогла работать в таком ритме.

Мария рассказала, что в связи с плотным графиком начались разногласия с мужем бизнесменом Евгением Васильевым. Тогда она окончательно решила, что семья важнее, чем карьера.

Наверное, самым интересным казалось то, что организаторы проекта даже не попытались остановить Кожевникову и легко отпустили из «Универа». Сама актриса говорит, что это не странно, так как она не была удобным человеком и часто вступала в конфликты с коллегами. Из-за своего непокорного характера она не могла промолчать и всегда пресекала несправедливое отношение к себе и коллективу.