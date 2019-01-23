«Жалкая и холодная!»: принцесса Анна показала свое равнодушие к принцу Филиппу после автомобильной аварии – сеть

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На публичном выступлении в Ланкашире королевская особа прямо ответила, что не знает в каком состоянии пострадавший.

Авария с участием принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II, произошла 17 января. Не пристегнутый ремнями безопасности герцог Эдинбургский перевернулся на дорогом Range Rover из-за столкновения с Kia Carens. Также камеры наблюдения зафиксировали, что он управлял авто в солнечных очках. Сам принц не пострадал, потому что в его машине сработали подушки безопасности, но пассажиры второго автомобиля слегка травмированы.

Выступая перед публикой, принцесса Анна показала свое равнодушие к принцу Филиппу после автомобильной аварии. На вопрос о самочувствии отца, принцесса Великобритании ответила: «Понятия не имею. Я нахожусь в том же месте, что и вы».

Резкий ответ дочери по отношению к своему ближайшему родственнику моментально раскритиковали в сети. Ее назвали «жалкой и холодной». Британская журналистка Анджела Моллард сказала, что в такой ответ невозможно поверить.

После столкновения в Букингемском дворце передали, что принц Филипп передал пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления. Однако, вскоре стало известно, что герцог ничего подобного не делал – участница аварии Эмма Фэйрвезер публично возразила.



