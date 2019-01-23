«Помойте голову кто-нибудь»: Билана в неадекватном состоянии не пропустили на собственную репетицию

Сегодня, 16:05

Заметно похорошевший за последнее время Дима Билан снова вернулся к «допингу», словив вдохновение для своих безумств, считают фанаты музыканта. «Не пора ли бить тревогу?»

Пока продюсер Яна Рудковская отдыхает в самом романтичном городе мира, ее подопечный «вновь взялся за старое», выкладывая в сеть видео своего неадекватного поведения. Сначала, опоздав на репетицию собственного выступления, он заперся в туалете и требовал помыть ему голову, расчесывая пух на шапке вместо волос.

Из-за его опоздания репетицию его нового шоу пришлось провести дублеру певца, о чем он сам рассказал своим подписчикам. Чуть не сорвал собственную репетицию, просто не пропустили, говорят очевидцы. Фанаты заострили внимание на его расширенных зрачках и навязчивом поведении – он синхронно тер нос даже не замечая этого.

«Походу под кайфом опять»

В употреблении различных веществ он был заподозрен не раз. Более того, были весьма веские доказательства в пользу этого, при том, то официально и Билан, и Рудковская все отрицали. Однако меньше года назад, показавшись на публике после «творческого перерыва», он изрядно всех напугал своим внешним видом – иссохший, бледный, чуть стоявший на ногах, по сообщениям очевидцев. После, по слухам, он прошел лечение в наркодиспансере и, как отмечают фанаты музыканта, «помолодел лет на десять, даже смотреть и слушать приятно стало».

Однако сейчас возвращаются подозрения, что артист все-таки сорвался из-за постоянных стрессов и срывов концертов, например, многочисленные новогодние корпоративы, на которых музыкант так и не выступил. А его родная сестра проводит все свое свободное время с «непутевым братцем», чтобы хоть как-то контролировать его зависимость.