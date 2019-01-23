«Просил почку у Волочковой, Галкина и Лободы»: Смертельно опухший Басков ищет донора среди звёзд шоу-бизнеса – врачи

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Николай появился на публике в безобразно больном виде. Лицо артиста очень в очередной раз очень сильно распухло. Это может указывать на проблемы с почками. Медики считают, что запустившему здоровье Баскову уже нужна пересадка.

Николай Басков следит за своей внешностью: он красит волосы, делает пластические операции, выбирает подходящую брендовую одежду и так далее. Однако, не так давно внешний вид певца сильно изменился, и далеко не в лучшую сторону. Басков появился на публике в очень нездоровом виде. Его лицо опухло до небывалых ранее размеров.

Николаю часто приписывают пластическую хирургию, мол мужчина сохраняет молодость любыми способами. При этом, на его внешности это не всегда отражается позитивно, но недавнее появление артиста на публике заставило фанатов и специалистов переживать за его здоровье. Лицо Баскова в очередной раз распухло, но не как обычно, из-за предполагаемых уколов ботокса. Медики рассказали, что одной из причин проблем певца с внешностью может быть тяжёлая болезнь почек.

По словам экспертов, речь идёт о почечных отёках. Они появляются на лице больного очень быстро, буквально за неделю, что и случилось с Басковым. Лицо становится очень круглым, в частности больше всего «заплывают» веки. При этом, вес человека очень нестабилен. Все эти симптомы медики заметили во внешности Николая. Остаётся только непонятным, почему Николай до сих пор не лечится, ведя активный образ жизни. Он не только ведёт корпоративы и различные шоу, но и посещает светские мероприятия.

В своих интервью Басков признавался, что не боится врачей и тратит много времени на диагностику и лечение своего здоровья. В таком случае, об отёчности и проблемах почек артист отлично осведомлён. Эксперты предположили, что смертельно опухший Басков ходит по светским мероприятиям не просто так – он ищет донора среди звёзд шоу-бизнеса.

Таким образом, врачи считают, что Баскову уже нужна пересадка органа. Он якобы просил почку у Пугачёвой, Волочковой, Галкина и Лободы, ведь именно в их компании артист появлялся последнее время. В доказательство эксперты приводят опухшее лицо Николая и явные проблемы со здоровьем.

Как бы то ни было, сам Басков о возможных проблемах со здоровьем пока предпочитает молчать. Удалось ли ему найти почку, или же попросту вылечится, остаётся неизвестным. Однако, в это же время не исключается, что внешность артиста меняется из-за пластических операций. В любом случае, на здоровье Баскова отражается и первый, и второй вариант.