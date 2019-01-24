Старушкины истории протухли: Малахов после неудачных выпусков с Гогеном может переключиться на Бузову

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В истории Андрея Малахова с Гогеном Солнцевым и Екатериной Терешкович почти никто не верит. На помощь ему может прийти Ольга Бузова, которую он уже разместил в обнаженном виде на обложке нового выпуска своего журнала.

Тема эфиров программ Андрея Малахова всегда на слуху не из-за их интеллектуального содержания, а провокационного. Против него ополчились уже и в Госдуме, предлагая подобные шоу немедленно закрывать, но как такового результата от усилий общественников пока что нет. При этом шоумен, вероятно, сам стал замечать, что прежнего успеха программы с участием его наиболее известных героев, Гогена Солнцева и Терешкович, уже не имеют, поэтому вполне возможно, начал искать тех личностей, о которых население России говорить не устает.

Поскольку так называемые старушкины истории с Терешкович протухли, Малахов, вероятно, после неудачных выпусков с Гогеном Солнцевым может переключиться на более провокационную Ольгу Бузову. Для этого шоумен уже сделал первые шаги, которые могут поднять его шоу на новый уровень, и начал со своего журнала. В последнем выпуске Ольга Бузова предстала до пояса обнаженной перед читателями, хотя заголовок со статьей о ней не подразумевал такого фото. Вероятно, Андрей Малахов прикладывает все усилия, чтобы задержаться на своем месте как можно дольше.

Да и сама Ольга Бузова, вероятно, в последнее время не чувствует той волны обсуждений своей персоны, как было ранее, поэтому возможно согласится на такую авантюру. Поскольку поиски жениха на проекте не дали необходимого результата, есть большая вероятность, что именно ее друг, Андрей Малахов, будет вместе со всей страной проводить кастинг на роль будущего мужа певицы.