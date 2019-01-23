Расплата не за горами: Виторган предупредил любовников Собчак о возмездии

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Виторган больше не намерен терпеть издёвки от любовников Собчак.

На протяжении долго периода в сети активно обсуждаются семейные проблемы Максима Виторгана и Ксении Собчак и, судя по всему, страсти накаляются с каждым днём. События понедельника тому подтверждение: по словам очевидцев, недалеко от «Кофемании» Виторган разбил нос любовнику Собчак. Один из посетителей кафе утверждает, что событие происходило около 8 часов вечера, Ксения и Константин Богомолов изначально уединились для общения и вскоре Собчак покинула заведение, а следом появился Виторган, который, несмотря на охрану, попросил выйти Богомолову на улицу, где и завязалась драка. Известно, что Богомолов обошёлся лишь лёгким ударом в нос, поскольку госпитализация режиссёру не понадобилась, несмотря на большое количество крови. Шумиха вокруг этого события набирает обороты, однако, ни Собчак, ни Виторган произошедшее не комментируют. Более того, Виторган предупредил всех любовников Собчак о возмездии. В соцсетях Максим опубликовал пост с рекламой о предстоящем спектакле «В городе Лжедмитрове», где актёр играет одну из главных ролей.

Однако, в комментарии к публикации подобрал достаточно двусмысленный хэштег «репетиялюбовьмоя». Фанаты предположили, что таким образом Виторган тонко намекнул, что больше не намерен терпеть безнаказанное поведение любовников Собчак и драка с Богомоловым была лишь репетицией, а настоящая расплата уже не за горами.