«Света уже учится курить и пить как Алла»: Лобода может стать очередной ухудшенной заменой Пугачёвой

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Галкин активно прорекламировал Лободу, через чур лестно отозвавшись о её концерте. Но поклонники раскрыли правду о пошлом выступлении, в котором Светлана то спит, то моется, то не в состоянии вовремя выйти на сцену.

На днях Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин посетили крупное выступление украинской певицы Светланы Лободы, которое прошло в Crocus City Hall. Недавно Галкин на своей официальной странице в Instagram опубликовал общее фото, сделанное в гримёрной. На нём шоумен был запечатлён в компании Пугачёвой и Лободы с её дочерью.

Как бы то ни было, но особенно отличилась подпись Галкина к посту в соцсетях. Шоумен всячески расхваливал Светлану. По словам Максима, эстрадное шоу Лободы было одним из лучших, которые он видел за последние десять лет. Самым главным показателем для Галкина стала гармония между украинской певицей и её представлению. Он считает, мол выступление «сидит» на Лободе как идеально сшитое платье, где лет ничего лишнего. Галкин считает шоу «вкусным, сексуальным, музыкальным и драйвовым», но в это же время в комментариях обычные зрители не разделили восторга шоумена.

Поклонники Лободы заявляют, что ожидали от её живых выступлений намного большего. Они отмечают, мол концерты постоянно задерживают, а само шоу не «сексуальное», а пошлое и дешёвое. У большинства зрителей остался довольно неприятный осадок, мол большую часть показывали, как Светлана лежит на кровати или моется. Ситуацию спасали только старые хиты, а новые восторга не вызывали.

Фанаты пришли к выводу, что Галкин и Пугачёва просто пиарят Лободу, а написанный Максимом текст – обычный шаблон, который должен прорекламировать Светлану. Многим осталась непонятной тяга Пугачёвой к Лободе, мол не спроста певица такого уровня ходит на концерты молодой коллеги. Согласно слухам, Примадонна готовит себе замену, и украинская певица может стать очередной ухудшенной заменой Пугачёвой. Некоторые поклонники и вовсе посчитали, что Света уже учится курить и пить как Алла в молодости ради схожести в голосах.

Как бы то ни было, активно пиарят Лободу многие артисты, в числе которых Басков, Лепс, Успенская, Брежнева и так далее. При этом, больше всего любовью к певице отличалась именно Пугачёва. В любом случае, отзывы фанатов о шоу Лободы действительно отличаются от через чур лестных отзывов знаменитостей.