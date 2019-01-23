Тодоренко - пройденный этап: Топалов может разорвать брак в случае ответа Бузовой на признание в любви

Сегодня, 14:26

Интимное поздравление от Влада Топалова, адресованное Ольге Бузовой, может быть началом очередного бурного романа певцов. И помехой этому, вероятно, не станет даже новорожденный ребенок, которого Топалову недавно подарила Регина Тодоренко.

Вероятнее всего, Тодоренко Регина для Топалова - уже всего лишь пройденный этап. По крайней мере, такой вывод можно сделать после его громкого поздравления Ольги Бузовой, которая, как оказалось, приходится певцу любимым человеком. Помимо этого, не может не смущать и тот факт, что Топалов назвал Бузову талантливой, но многие в сети убеждены, что таланта у нее нет, а есть напористость, которая помогает ей достигать таких целей. При этом певец в упор не замечает, что природным даром обладает его законная супруга, Регина Тодоренко, но за все время существования их пары ни разу не было замечено подобных хвалебных од.

В словах Влада Топалова прослеживается неприкрытая симпатия к Ольге Бузовой, которая, вероятно, ранила Тодоренко в самое сердце - девушка, которая вернула певца к человеческой жизни, по большому счету, была морально предана. Вполне вероятно, что Топалов может разорвать брак в случае ответа Бузовой на признание в любви. Пока что певец долждался лишь пару слов благодарности за столь откровенный пост-поздравление.

Безусловно, поведение Топалова вызывает множество вопросов, и в первую очередь, почему он делает такие признания Бузовой демонстративно, выставляя на обозрение пользователей сети. Возможно, потому, что не боится, что ему за откровенность что-то будет, или же попросту не дорожит своей семьей. К слову, мягкий характер Регины Тодоренко, вероятно, не позволит высказать обиду, которую Топалов причинил ей своим признанием Бузовой.

Для Топалова Тодоренко стала хорошим путеводителем в новую жизнь, сумела вернуть ему утраченную популярность, но, видимо, этого ему оказалось мало. Зная о том, насколько популярна одинокая и богатая Бузова и что ему может быть за союз с ней, Топалов может уйти к певице, забыв о нынешней семье. По крайней мере, все к этому идет.