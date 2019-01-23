Королёва обзавидуется: Накаченный Сергей Лазарев предстал в образе Тарзана

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Сергей Лазарев взбудоражил фантазии молодых незамужних девушек.

Певец уже на протяжении долгого времени является примером мужского идеала и заботливого отца. Музыкант не распространяется про свою личную жизнь и тем самым плодит всё больше слухов. Не так давно Сергей открыл миру новость о том, что у него есть сын и ему уже 4 года, также Лазарей намекнул, что девушка всё-таки у него есть. Но если на его страничке в Instagram подписчики могут заметить снимки с сыном, то загадочную избранницу музыканта никто не видел. В последнее время Сергей стал постить всё больше фотографий с сыном с совместного отдыха. Певец держит себя в очень хорошей форме и девушки не оставляют без внимания это.

Последнее фото было в шутку подписано «ТарзанНашиДни» и также в шутку прокомментировано «Королёва обзавидуется, в новом образе Тарзана предстал накаченный Лазарев». Дело в том, что тело Лазарева сейчас выглядит также, как и у Сергея Глушко, который работает стриптизёром и более известен как Тарзан. Сергей не первый раз отдыхает вместе с сыном, но в этот раз прессе не известно, куда же полетел отец с сыном. Для музыканта семейные узы очень важны и он очень бережно относится к ним и не распространяется о личном.