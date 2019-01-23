«Колхозница-ободранка»: Прохора Шаляпина заподозрили в новом романе и измене Цымбалюк-Романовской

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Не так давно пара показывала идеальные отношения. Прохор Шаляпин познакомил Цымбалюк-Романовскую со своим отцом, который уже несколько лет находится на лечение в психиатрической лечебнице. Виталина также пустила нового избранника в свою жизнь, даже появились слухи о желании пары завести совместного ребенка.

Но семейное счастье длилось не долго. Сначала Прохор и Виталина прошли очень пристальное медицинское обследование на совместимость, чтобы родить ребенка. Однако после медобследования на камеру, разговоры о планировании беременности Цымбалюк-Романовской поутихли. Спустя несколько недель после этого Шаляпин отправился отдыхать в Калифорнию, но судя по снимкам, которые он публикует в своем Instagram, возлюбленной Виталины с ним рядом нет.

Из-за этого Прохора Шаляпина заподозрили в новом романе и измене Цымбалюк-Романовкой. На его фото появилась неизвестная блондинка. Поклонники жестко раскритиковали возможную новую пассию Шаляпина. Фанатам совершенно не пришелся по вкусу стиль блондинки. Они назвали ее «колхозница-ободранка». По мнению юзеров, девушка одета в старомодную одежду: джинсы, цвет которых уже давно не в тренде, странные затертые сапоги на платформе, хотя в Калифорнии достаточно тепло для демисезонной обуви, а также рюкзак из старой коллекции известного бренда, хотя скорее всего это подделка.

Фанаты предположили, что Прохор проводил время с этой девушкой, прогуливаясь по набережной в Санта-Монике. Однако многие настоятельно порекомендовали Шаляпину все-таки вернуться к Цымбалюк-Романовской, так как эта девушка не стоит даже волоса бывшей жены Джигарханяна.