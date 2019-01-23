Фанаты Анны Седоковой заподозрили певицу в любовных отношениях

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На странице певицы Анны Седоковой в Instagram появился новый пост, который привлек внимание ее фанатов.

В своей записи на странице в социальной сети известная певица поделилась знаниями о биографии и творчестве Уильяма Шекспира. Особое внимание она уделила теме любви в романтической пьесе «Ромео и Джульетта». Некоторые заподозрили, что Седокова снова влюблена, поэтому так много говорит об истинных чувствах. Внимание подписчиков также привлек внешний вид их кумира: красивая укладка, нарощенные волосы и яркий макияж. Подписчики решили, что таким образом Седокова пытается найти новую любовь или уже встретила мужчину своей жизни, потому что последние отношения закончились еще 2017 году.

Одной из любимых цитат Седоковой стала: «Нет преграды в этом мире, преодолеть которую оказалось бы не по силам для искренней любви». Именно из-за этого выражения фанаты заподозрили певицу в любовных отношениях, но пока звезда не подтверждает эту информацию.

Напомним, в феврале 2017 года в своем instagram-аккаунте певица объявила о беременности, а уже весной родила сына Гектора. Отцом стал российский предприниматель Артем Комаров, но пара вскоре рассталась.



