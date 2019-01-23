Похудевшая Юлия Савичева призналась, как избавлялась от сахарной зависимости

Проблема самая серъёзная на самом деле.Певица ранее испытывала проблемы с лишним весом, а после того, как её муж стремительно похудел - решила взяться и за свою фигуру. Юлия Савичева призналась, что она похудела благодаря всего-навсего отказу от сахара. Певица утверждает, что, избавившись от сахарной зависимости, которая уже признана мировым сообществом как глобальная проблема - можно не только похудеть, но и значительно улучшить своё здоровье. После того, как муж Савичевой сел на специальную диету, которая предполагает полное исключение сахара из рациона - он за несколько месяцев показал отличный результат, что она даже не узнала мужа, который встречал её с гастролей.
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На днях посмотрела видео о том, как сильно увеличилось потребление сахара современным человеком, а в связи с этим заболевания у детей и взрослых. Впечатление неизгладимое... Когда моему мужу было 20 лет, он выпивал по 2 литра сладкой газировки в день. Он буквально стал зависим от нее. Конечно же, проблемы со здоровьем не заставили себя долго ждать. Из-за огромного количества сахара прежде всего сильно увеличился вес. Решил он эту проблему, записавшись в зал. Тренер составил специальную спортивную диету, по которой из сладкого можно было только фрукты и то не все, из напитков исключительно вода, чай и кофе, конечно же без сахара. Результаты были поразительные! Самочувствие значительно улучшилось, а здоровье пришло в норму. Даже не узнала собственного мужа, когда он встречал меня с гастролей😆 Увидев это на примере, я решила попробовать перейти на такой же режим питания. Так как я ужасно люблю сладкое в виде тортов и пирожных, мне было безумно тяжело выдержать сначала хотя бы неделю. Я конечно срывалась несколько раз, но потом получилось полностью перейти на новый режим. Совсем другое самочувствие, когда вместо куска торта ты съедаешь грушу, яблоко или сухофрукты. Более того, даже на лице видны изменения. Что-то вредное могу позволить себе только раз в неделю. Многие считают, что при отказе от употребления сахара в виде сладостей, газировок и соков пострадает интеллектуальная деятельность, но это не верно. Мы, так или иначе, ежедневно потребляем норму, которая необходима для нормальной жизнедеятельности, потому что сахар содержится практически во всех продуктах. Сейчас сахар добавляют везде. Это так называемые скрытые сахара. Прочитав состав колбасы, вы непременно обнаружите там сахар. Из-за избыточного потребления сахара, дети 5-6 лет уже имеют огромные проблемы с зубами, с желудком и с лишним весом. Больных сахарным диабетом становится все больше. А самое главное появляется настоящая зависимость. Поэтому берегите свое здоровье и здоровье ваших детей. #сахарунет #савичева #юлиясавичева #правильноепитание
Савичева решила последовать примеру и начала такую же диету. По словам певицы, сразу не удавалось ничего, несколько раз срывалась, так как моментально отказаться от сладкого невозможно было для неё. Но после изнурительных попыток, терпения и выдержки ей всё же удалось добиться желаемого результата. Результат не только на фигуре, но и на лице, как утверждает Юлия. Неисправимая сладкоежка превратилась в безразличного к сладостям человека. Но всё же раз в неделю балует себя чем-то сладким и «вредным».
Как утверждают учёные - сахарная зависимость приводит не только к излишнему весу, но и к тяжёлым последствиям для всего организма и системам. В России растёт уровень заболевания сахарным диабетом, и это становится на передний план в борьбе за здоровье населения.