Похудевшая Юлия Савичева призналась, как избавлялась от сахарной зависимости

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Проблема самая серъёзная на самом деле. Певица ранее испытывала проблемы с лишним весом, а после того, как её муж стремительно похудел - решила взяться и за свою фигуру. Юлия Савичева призналась, что она похудела благодаря всего-навсего отказу от сахара. Певица утверждает, что, избавившись от сахарной зависимости, которая уже признана мировым сообществом как глобальная проблема - можно не только похудеть, но и значительно улучшить своё здоровье. После того, как муж Савичевой сел на специальную диету, которая предполагает полное исключение сахара из рациона - он за несколько месяцев показал отличный результат, что она даже не узнала мужа, который встречал её с гастролей.

Савичева решила последовать примеру и начала такую же диету. По словам певицы, сразу не удавалось ничего, несколько раз срывалась, так как моментально отказаться от сладкого невозможно было для неё. Но после изнурительных попыток, терпения и выдержки ей всё же удалось добиться желаемого результата. Результат не только на фигуре, но и на лице, как утверждает Юлия. Неисправимая сладкоежка превратилась в безразличного к сладостям человека. Но всё же раз в неделю балует себя чем-то сладким и «вредным».

Как утверждают учёные - сахарная зависимость приводит не только к излишнему весу, но и к тяжёлым последствиям для всего организма и системам. В России растёт уровень заболевания сахарным диабетом, и это становится на передний план в борьбе за здоровье населения.