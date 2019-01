Похудевшая Юлия Савичева призналась, как избавлялась от сахарной зависимости

View this post on Instagram

На днях посмотрела видео о том, как сильно увеличилось потребление сахара современным человеком, а в связи с этим заболевания у детей и взрослых. Впечатление неизгладимое... Когда моему мужу было 20 лет, он выпивал по 2 литра сладкой газировки в день. Он буквально стал зависим от нее. Конечно же, проблемы со здоровьем не заставили себя долго ждать. Из-за огромного количества сахара прежде всего сильно увеличился вес. Решил он эту проблему, записавшись в зал. Тренер составил специальную спортивную диету, по которой из сладкого можно было только фрукты и то не все, из напитков исключительно вода, чай и кофе, конечно же без сахара. Результаты были поразительные! Самочувствие значительно улучшилось, а здоровье пришло в норму. Даже не узнала собственного мужа, когда он встречал меня с гастролей😆 Увидев это на примере, я решила попробовать перейти на такой же режим питания. Так как я ужасно люблю сладкое в виде тортов и пирожных, мне было безумно тяжело выдержать сначала хотя бы неделю. Я конечно срывалась несколько раз, но потом получилось полностью перейти на новый режим. Совсем другое самочувствие, когда вместо куска торта ты съедаешь грушу, яблоко или сухофрукты. Более того, даже на лице видны изменения. Что-то вредное могу позволить себе только раз в неделю. Многие считают, что при отказе от употребления сахара в виде сладостей, газировок и соков пострадает интеллектуальная деятельность, но это не верно. Мы, так или иначе, ежедневно потребляем норму, которая необходима для нормальной жизнедеятельности, потому что сахар содержится практически во всех продуктах. Сейчас сахар добавляют везде. Это так называемые скрытые сахара. Прочитав состав колбасы, вы непременно обнаружите там сахар. Из-за избыточного потребления сахара, дети 5-6 лет уже имеют огромные проблемы с зубами, с желудком и с лишним весом. Больных сахарным диабетом становится все больше. А самое главное появляется настоящая зависимость. Поэтому берегите свое здоровье и здоровье ваших детей. #сахарунет #савичева #юлиясавичева #правильноепитание