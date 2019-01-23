Юлия Барановская посетила Лондон и со слезами вспомнила о жизни с Андреем Аршавиным

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Недавно Юлия Барановская вернулась из Англии, где навещала верных подруг, которые всегда ждут её и поделилась личным.

Напомним, что Юлия Барановская бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина. Молодой перспективный футболист начал встречаться с юной Барановской, но жениться не планировал. Вскоре Юлия незапланированно забеременела и родила, через несколько лет ситуация повторилась, на том момент они жили в Лондоне. А когда ведущая была беременна в третий раз, футболист собрал вещи и бросил её. Больше детей он не видел.

Недавно Юлия Барановская была в Лондоне у своих подруг, которых завела за время жизни там. Со своими подписчиками в Instagram она поделилась, что не хотела улетать и покидала Англию со слезами на глазах. И дело не в городе, а в близких людях, которые там живут. Так же актриса вспомнила о семейной жизни с Аршавиным и то, что за 6 лет Лондон подарил ей много приятных моментов.

Как стало известно, недавно Андрей Аршавин развёлся со своей женой Алисой и вернулся в Россию. Несколько дней назад в Instagram он выложил фото со своими сыновьями от Барановской и подписал «Мои клоны!!люблю вас!». Ситуация интересная, детей он не видел около 6 лет, а сейчас снова начал с ними общаться. Подписчики прокомментировали данный пост и предположили, что Аршавин снова хочет вернуться к Юлии: «Глядишь, еще и сойдутся снова с Барановской!))) Погулял, понял, что пора домой.)». Данные слухи сам футболист пока не прокомментировал.