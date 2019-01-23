Вернётся с повинной: Ротару после юбилея Пугачёвой может возобновить гастроли в России – Сеть

Сегодня, 11:03

Отсутствие концертов, упадок бизнеса и дороговизна жизни заставят Софию Ротару пересмотреть свои взгляды.

Народная артистка Советского Союза недавно отказалась приехать в Россию на съёмки «Песни года», мотивировав свой поступок введённым на Украине военным положением. С началом российско-украинского конфликта София Михайловна оказалась в двусмысленном положении. В Крыму с давних времён у неё остался роскошный дом и небольшой пятизвёздочный отель. Известно, что Ротару по медицинским показаниям необходим морской воздух и она старалась ранее несколько недель в году жить в Ялте. Теперь пожилая певица не может уже регулярно бывать на полуострове. Но и про бизнес она забыть не может, который в последнее время прибыль практически не приносит. После туристического бума в 2014 году, россияне стали выбирать для отдыха другие страны, оставив Крым самым патриотичным туристам. При этом, отказавшись выступать в России, 71-летняя певица не получила альтернативного варианта на Украине – отсутствие концертов он заполняет частными корпоративами, которые едва позволяют держаться на плаву.

От отчаяния она пытается восполнить вынужденный простой выступлениями в других странах бывшего Советского Союза, но они не могут конкурировать по охвату аудитории с огромной Россией. Пользователи Сети полагают, что вскоре тяжёлое финансовое положение заставит Софию Михайловну возобновить гастрольную деятельность в РФ. Они предполагают, что Ротару увидит небывалый всплеск интереса к её извечной сопернице Пугачёвой в апреле, когда Алла Борисовна будет отмечать свой юбилей. Вполне вероятно: творческая зависть и старая конкуренция вынудят её «вернуться с повинной» и объявить о концертах в России. После такого поворота, ей следует готовиться к самым разнообразным сценариям – от неприятия публики за её прошлые демарши до проявления прежнего обожания российского слушателя.