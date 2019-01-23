«Образцовые отношения»: Ляйсан Утяшева рассказала о правилах в их семье с Павлов Волей

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Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева недавно дала интервью и рассказала, как им с супругом удаётся сохранять тёплые отношения с детьми, а так же поделилась личным любовным опытом.

У Павла Воли и Ляйсан Утяшевой двое детей: сын Роберт и дочь София. Гимнастка рассказала, что у них в семье классический подход к воспитанию детей. Они не балуют их и не часто покупают дорогие подарки. Что касается гаджетов, с которыми нынешние дети не расстаются, то они стараются ограничить такое времяпровождение, чаще разговаривают и гуляют на свежем воздухе с сыном и дочкой.

Ляйсан рассказала, что у них в семье есть одно правило, которое нельзя нарушать: супруги никогда не кричат на детей. По её словам даже когда нервы на пределе и хочется сорваться, они всегда выходят в другую комнату, чтобы успокоиться и только потом продолжают разговор.

Так же ведущая поделилась историями о прошлых романах и призналась что, влюблялась на разрыв аорты. Только со временем поняла, что страдания не обязательны для того чтобы быть счастливой.

Напомним, что сейчас пара отдыхает в Новой Зеландии и с радостью делиться красочными фото со своими подписчиками в Instagram. « Образцовые отношения у Вас с Павлом, молодцы! Пусть так будет всегда !», « Как красиво, нежно и с уважением Павел Воля на своих концертах отзывается о Своей жене, своей семье! Уважаю за это. Это сильно», - пишут фанаты гимнастки.