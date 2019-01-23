«Люблю, ценю. Твой Я»: Тодоренко могла получить нервный срыв из-за интимного поздравления Топалова Бузовой

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Таких хвалебных од о таланте от Топалова не получала даже его жена, Регина Тодоренко. Зато Ольга Бузова удостоилась признания в любви, и после прочтения слов в адрес певицы даже сложилось впечатление, что Влад Топалов считает Бузову более талантливой и успешной, чем Тодоренко.

Недавно Регина Тодоренко призналась, что ей потребовалась помощь психолога, но конкретную причину не указала. Похоже, что ее рассекретил сам Влад Топалов, который накануне выложил пост-поздравление Ольге Бузовой, где признался ей в любви и в том, что считает ее очень близким человеком, несмотря на то, что они редко общаются. К слову, текст песни, которую подарил Топалов Тодоренко звучит куда скромнее, чем поздравление Бузовой. Да и желание видеть другую женщину чаще, чем свою жену, наталкивает на мысль о том, что между Топаловым и Тодоренко не все в порядке.

Любая женщина, вероятно, скажет, что этим поступком Топалов плюнул в лицо Тодоренко - вероятно, она могла получить нервный срыв из-за интимного поздравления супруга в адрес Ольги Бузовой. В комментариях к посту также можно увидеть много недовольных комментариев - пользователи убеждены, что Топалов и Бузова не так близки, чтобы использовать в отношении друг друга такие интимные слова. Да и у многих появились подозрения, что певец добавил на всеобщее обозрение данный текст с каким-то умыслом.

«Люблю, ценю, уважаю и крепко обнимаю!!!!! Твой, Я» - именно так завершил свое поздравление в адрес Бузовой Влад Топалов, чем разозлил своих подписчиков. После этого Регине Тодоренко, которая подарила певцу сына, разве что и остается плакаться в плечо психолога - самостоятельно с такой обидой точно не справиться.