Иль под поезд собралась?: Собчак предстала в образе Карениной после драки Виторгана

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Скандальная потасовка её мужа и режиссёра Константина Богомолова состоялась накануне. После этого телеведущая разместила новую фотосессию.

Ряд снимков вызвал у подписчиков некоторое недоумение. Им показалось, что Ксения Собчак предстала на них после драки Виторгана в образе Анны Карениной. Некоторые даже в испуге предположили, что их любимица «собралась под поезд».

В то же время есть и такие, которые полагают, что телеведущая собирается в эмиграцию или планирует новую поездку в Киев. Часть фолловеров хвалят звезду за стиль. Другая часть призывает её «не делать ситуацию абсурдной»

Сама Собчак снимок никак не подписала, сообщив лишь, что съёмка велась для глянцевого журнала.

В драке Виторгана с Богомоловым, судя по всему, больше пострадал режиссёр. Он рассказывал о сломанном носе и смещённых костях черепа.

По некоторым данным, он также утверждает, что причиной потасовки стала женщина.

Отсюда и возникло предположение об Анне Карениной. В мире она, пожалуй, самая известная изменница, оказавшаяся в любовном треугольнике.

Возможно, совершенно не случайными оказались слухи о том, что Собчак бросила Виторгана, уйдя к Богомолову.