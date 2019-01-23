Брат как дочь: Сына Худякова на фото с Кридом перепутали с девочкой

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Маленький «братан» Крида стал очень похож на девочку.

Павел Худяков, российский сценарист и режиссёр, живет в счастливом браке с Корнелией Поляк и имеют двух детей – Тоню и Марка. Естественно, пристрастия отца к стилю и прически не могут не копировать дети, вот и Марк в свои совсем юные годы стал выглядеть «как вторая дочь» счастливой пары.

На последней фотографии с Егором Кридом, другом семьи, Марк Худяков выглядит откровенно заросшим: ему уже давно стоит посетить парикмахера. Не возникало бы даже вопроса вмешательство в личное дело семьи, когда родителям стричь своих детей, но вот только фанаты перепутали Марка с девочкой на фото вместе с Кридом. Даже подпись Егора: «With my little homie» (перевод с англ. «С моим маленьким бро»), – ничем не помогла фанатам понять, кто же перед ними.

Встретившись во Флориде, США, Крид решил опубликовать фото со своим «братаном» Марком, сыном друга. У подписчиков возникли вопросы: «кто это на фотографии?», «а где Тоня?», «что это за девочка?», или «милая девчушка». Стоит отметить, что Худяков уже давно дружит с Егором и Тимати, является их режиссёром во многих постановочных клипах лейбла «Black Star»: «Крутой», «Миллион алых роз», «Цвет настроения черный», «Гучи», «Если ты меня не любишь» и многие другие.