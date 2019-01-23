«На концерт же дети хотят!»: Светлану Лободу фанаты призвали скромнее себя вести на сцене

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Пользователи Сети не оценили провокационные позы певицы на сцене.

Недавно популярная певица Светлана Лобода в личном Instagram-блоге разместила новый снимок, который был запечатлен во время сольного концерта артистки. Поклонники были недовольны тем, какие позы и танцы Лобода исполняет на сцене во время своего выступления. Многие фолловеры призвали мать двоих дочерей в будущем скромнее себя вести на сцене.

«На концерт же дети хотят!», - заявили фанаты Лободы в комментариях под снимком. Пользователи Сети также обратили внимание на откровенные костюмы певицы и мини-юбки, за что поп-артистку даже сравнили с Ольгой Бузовой, которая также предпочитает носить короткие сценические платья.