Спрятала от лишних глаз: София Ротару закрыла от посетителей свой отель в Крыму

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Чтобы попасть в Villa Sofia теперь требуется предварительное бронирование. Просто зайти в холл и прицениться у случайного человека уже не получится.

София Ротару закрыла от посетителей свой отель в Крыму. Говоря простым языком, она спрятала его от лишних глаз. Что побудило её к этому, на сегодняшний день неизвестно.

Он, помимо выступлений перед узким кругом очень состоятельных людей, является основным источником её дохода. Отелем Villa Sofia Ротару владеет уже больше десяти лет.

Он находится на набережной Ялты в самом её центре. Здание относится к категории исторических. В нём нередко бывал Чехов. Через сто лет после этого его облюбовала «главная хуторянка». Сначала она разместила там студию, а потом решила перестроить её в отель.

В отеле 12 номеров. Из некоторых открывается роскошный вид на море. В каждом есть собственная ванна и мини-бар. В каждом из апартаментов антикварная мебель. В буклетах с гордостью пишется, что от отеля до моря расстояние не превышает 20 метров.

При этом умалчивается, что имеется в виду не очень чистый общественный городской пляж. Собственным огороженным участком для постояльцев Villa Sofia не располагает.

Однако цены в нём кусаются. От 16 до 82 тысяч рублей в сутки.

Отзывы посетителей говорят, что у отеля «максимум три звезды». Теперь проверить это затруднительно. На воротах большой замок и бдительный охранник.

Сама Ротару, по слухам, не посещала своё «детище» лет семь.