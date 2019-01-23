«Значит женщины себя не уважают»: Жена Пескова своим поведением возмутила фанатов

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«Каждая уважающая себя женщина» должна побывать на Мальдивах.

Нет границ роскоши и позёрству, особенно, у жён высокопоставленных людей. Поведение Татьяны Навки, жены Дмитрия Пескова, снова и снова возмущает её фанатов. Уже не приходится говорить о моральной стороне вопроса, о важности понимания, где и для кого ты публикуешь ту или иную фотографию, в какое тяжелое время для страны.

Татьяна Навка с двумя дочерьми и матерью уже как больше недели находится на Мальдивах. Одно дело, если бы она там отдыхала в прямом смысле этого слова, но нет. От фотографии к фотографии Навка в шикарной, вовсе нескромной, обстановке говорит о вечном, о насущном, о своих детях. Вот снова, новая публикация и снова подтверждение все словам.

Публикация с подписью: «У каждой уважающей себя женщины должно быть такое фото с отдыха», – шокировало и в очередной раз возмутило фанатов пары. Если исходить их логики жены пресс-секретаря Путина, то любая трудящаяся женщина, которая не была на Мальдивах, себя не уважает. Звучит в край абсурдное заявление невероятно шокирующим. А добавив к этому самовлюблённых хэштегов, становится ещё больше не по себе от отношения Навки к своей персоне и окружающим людям, уверены фанаты.

Ранее Навку уже критиковали подписчики за её философствования в одном из шикарных ресторанов на Мальдивах, или за то, что она грелась на прекрасном курорте, пока россияне мерзли в Крещенские холода.