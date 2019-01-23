«Если ты не Лобода, я скажу тебе да»: Тилль Линдеманн равнодушен к украинской диве

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Похоже, что лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна укусил Сергей Лазарев. Как и представитель Евровидения 2019, рок-музыкант находится в компании женщин, схожих по типажу «Светки», в то время, как Лазарев заказывает путан, похожих на Кудрявцеву. Но речь пойдёт не об идентичных потребностях музыкантов, а о том, что немецкий артист остыл к Светлане Сергеевне.

Совсем недавно родившая, предположительно от солиста Rammstein, Светлана Лобода может потерять мужчину всей жизни. А предположительно родившая от Тилля потому, что прямых доказательств этому нет. В интервью Басте, он же Василий Вакуленко, Светлана на вопрос «от кого ребёнок? от Тилля?» ответила лишь что-то вроде: «по контракту нельзя говорить» и на этом всё. Однако её неоднозначный ответ лишь убедил большинство зрителей интервью в том, что увидевший свет малыш, девочка Тильда, украинско-немецких кровей.

Даже имя ребёнка уже о многом говорит, комментируют подписчики Светланы. Слухи об их романе появились больше года назад, с фестиваля «Жара» в Баку. На этом же мероприятии были сделаны фото, на которых Тилль и Светлана заинтересованы в друг друге, обнимаются и пересекаются взглядами. Ну, а далее, «всё пошло поехало». Лобода нахваливала немецкого музыканта, какой он прекрасный мужчина, а Линдеманн, в свою очередь, отказывался и до сих пор отказывается от каких-либо комментариев.

Версия, что у Тилля и Светланы «любовь-морковь», а также общий ребенок, настолько же достоверна, насколько достоверна и теория о продуманном пиар-ходе. «Прекрасная украинская дива, влюбившая в себя мирового артиста» - звучит шикарно, наверняка, немецкие журналисты писали что-то похожее и про своего артиста. В любом случае, происходящее привлекает внимание сотни тысяч людей, что уже не исключает теории о пиар-ходе.

Недавние похождения немецкого музыканта в компании русских девушек можно отправить в ту же стопку «способов создания масштабной шумихи» вокруг себя. К примеру, «воспитывающая безотцовщину Светлана Лобода не может справиться с безразличием возлюбленного» или «Тиль Линдеманн равнодушен к украинской диве». Такая информация явно привлечет еще больше внимания и жалости к Светлане Сергеевне. Короче говоря, новости в стиле «Если ты не Лобода, я скажу тебе да» ещё очень долго будут терроризировать общественность, переживающую за вероятную пару. К логическому завершению эта ситуация придёт только тогда, когда Светлана признается в любви между ней и Тиллем, а это будет совсем не скоро, по мнению пользователей социальных сетей.