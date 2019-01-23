«Воспитывает дочь как мальчика»: Пользователи сети заступились за дочку Тимати

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Пользователям социальной сети Instagram пришлись не по душе новые фотографии Тимати и его дочери Алисы, сделанные во время их совместного морского круиза. Подписчики упрекнули артиста в том, что он воспитывает дочь как мальчика и не прививает ей должной женственности и такта.

Причиной для подобных заявлений стало то, что на выложенной недавно рэпером фотографии, как и многих предыдущих, четырехлетний ребенок одет в одни плавки.

Несколько пользователей указали на то, что в этом возрасте девочкам уже стоит носить полноценные купальники, в то время как другие подметили, что на большинстве фотоснимков Алиса одета в типичную «мальчиковую» одежду и, пока другие маленькие модницы щеголяют в платьях, дочка Тимати носит футболки и шорты.

Также подписчики обратили внимание и на то, что многие родители с самого детства стараются наряжать своих дочерей в красивые, женственные наряды, чтобы развить у них чувство вкуса и научить красиво одеваться и артисту стоило бы поучиться воспитывать детей.

Сам Тимати всегда позиционировал себя как хорошего отца. Также Алена Шишкова, его бывшая гражданская жена, демонстрирует, что активно участвует в жизни ребенка. Но так ли это на самом деле? Поклонники задаются вопросом, почему на последнем фото Алиса как будто напрашивается на внимание отца, в то время как Тима занимается своими делами. Девочка подошла сбоку, а отец даже не повернулся к ней. В этот момент, а стоит уточнить что семья была на отдыхе, рэпер активно смотрел в свой телефон, не обращая на малышку внимания.

Можно предположить, что и Алена Шишкова тратит много времени на себя, пока ребенок проводит время с няней. Вероятно, Алисе уже сейчас не хватает внимания родителей, а когда они все-таки оказываются рядом, должной заботы не оказывают. Это видно на последнем фото Тимати, где он, уткнувшись в телефон, не обращал внимание на ребенка.

Некоторыен поклонники указали, что Тимати «воспитывает дочь как мальчика», и попытались заступиться за девочку.