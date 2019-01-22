Певец и бизнесмен Эмин Агаларов назвал дочь именем древнегреческой богини

Вчера, 23:15

Эмин Агаларов и его супруга Алена Гаврилова стали родителями в новогоднюю ночь.

Девочку, родившуюся за несколько часов до боя курантов, счастливые родители назвали Афиной – в честь древнегреческой богини Афины Паллады, древнегреческой богини мудрости, военной стратегии и тактики, входящей в число двенадцати великих олимпийских богов. Афина также считалась богиней знаний, искусств и ремесел, девой-воительницей.

Кроме того, что Афина родилась в новогоднюю ночь, есть еще одно совпадение: 31 декабря – еще и день рождения мамы Эмина.

В семье известного певца, музыканта, автора песен, предпринимателя Эмина Агаларова и его супруги Алены Гавриловой малышка Афина, которой 31 января исполнится месяц, – четвертый ребенок. У Эмина усть также два сына – Али и Михаил и еще одна дочь, Амина.

У модели Алены же дочурка Афина – первый ребенок.

О романе Агаларова и Гавриловой говорили еще с 2016 года. Однако поженились они лишь в 2018-м.

Отец Эмина Арас Искендерович – владелец группы компаний Crocus Group, один из богатейших людей России.