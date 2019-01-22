«Сесть на три года из-за Собчак»: Возбудить дело на Виторгана СК РФ может без заявления Богомолова

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Бравада супруга Ксении Собчак с избиением её вероятного любовника может грозить Максиму тюремным сроком.

В прошлом бурная личная жизнь Ксении Собчак не давала покоя её поклонникам, которые не успевали привыкать к её новым ухажёрам, меняющимся по несколько раз в год. В последние же годы многие посчитали, что экс-звезда скандального шоу «Дом-2», наконец, остепенилась и повзрослела. Ксения вышла замуж за актёра Максима Виторгана, родила сына Платона и начала уделять больше внимания семье.

Однако же в последнее время стабильность в личной жизни Собчак оказалась под угрозой. С середины осени телезвезду всё чаще замечали в компании перспективного театрального режиссёра Константина Богомолова, которому сама Ксения, не стесняясь, пела дифирамбы в социальных сетях. И вот концу года СМИ и поклонники уже обсуждали роман Собчак с театралом едва ли не как свершившийся факт. При этом участники «любовного треугольника», в том числе Максим Виторган, слухи о грядущем разводе пары опровергали и даже высмеивали. В то же время накануне выяснилось, что пересуды об измене Собчак, скорее всего, имели под собой основания, а благоверный Ксении из-за неё и вовсе может оказаться за решёткой.

Поздно вечером 22 января ряд изданий со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что у Виторгана с Богомоловым состоялся «мужской разговор», по итогам которого Константин остался со сломанным носом. Инцидент произошёл в центре Москвы на выходе из популярного заведения. Позже в сети появилось видео конфликта с камер наружного видеонаблюдения, на котором можно заметить, как один мужчина ударил в лицо второго. Ввиду низкого качества записи идентифицировать на ней Богомолова и Виторгана не представляется возможным, однако очевидцы утверждают, что на представленных кадрах действительно они.

Данный конфликт вызвал широкий общественный резонанс. Ролик с видео инцидента успели посмотреть сотни тысяч пользователей. Подогрели интерес к событию и сами вероятные участники. Константин Богомолов в своём Instagram «отчитался о потерях», заявив, что отделаться лёгким испугом ему не удалось. Травма оказалась достаточно серьёзной. «дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», - написал режиссёр (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). «Некоторые из нас готовы к премьере чуть лучше;-)))», - отреагировал Виторган, сопроводив пост фото актёров со спектакля в «плачущей» и «смеющейся» масках.

Между тем, смеяться Максиму, возможно, осталось недолго. Сегодня РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщило, что заявлений от Виторгана либо Богомолова о совершённом преступлении в полицию не поступало. Также от источников известно, что на месте событий Константин отказался от госпитализации. В то же время сам факт драки в центре Москвы, свидетелями которой, благодаря социальным медиа, стали сотни тысяч человек, не может быть проигнорирован полицией. Уже то, что двое мужчин на глазах у прохожих в общественном месте устроили разборки с применением насилия, может вынудить правоохранителей начать проверку по указанному факту.

Более того, если вдаваться в подробности сведений, содержащихся в прессе, а также соцсетях на страницах обоих вероятных участников конфликта, может вполне хватить фактов, чтобы возбудить уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Согласно законодательному определению, таковым можно считать в том числе перелом носа со смещением. Именно об этом в своём блоге предельно ясно написал Богомолов. Тот факт, что Константин не обращался с заявлением об избиении Виторганом в полицию, в данном случае не имеет никакого значения, поскольку уголовное дело по такой статье не является делом частного обвинения, а потому для своего возбуждения не требует личного обращения потерпевшей стороны. Вполне возможно, что Богомолов, проконсультировавшись с юристами, намеренно сделал акцент на подробностях своей травмы, дабы вынудить правоохранителей «возбудиться», ведь прямая подача заявления на Виторгана могла быть расценена как совершенно не «мужской поступок».

Учитывая огромный общественный резонанс вокруг события с Богомоловым и Виторганом, СК РФ может возбудить дело на Максима без заявления Константина. Согласно санкции ст. 112 УК РФ, наказание за такого рода деяние предусмотрено в виде лишения свободы до трёх лет. Таким образом, из-за Собчак Максим может сесть за решётку на три года. Более того, если следствие докажет, что Виторган избил оппонента посреди улицы из хулиганских побуждений, то актёру и вовсе «светит» до пяти лет тюрьмы.